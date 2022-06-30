大陸國務院聯防聯控機制近日發布新文件，調整密切接觸者與入境人員的隔離管控時間從「14＋7」放寬至「7＋3」引發廣泛關注。根據台商社團「台商太太新天地」從各地會員反饋大陸各省市的具體情形來看，包含北京、上海、天津、江蘇等多地都已陸續開始執行該政策，甚至可以回溯到現正隔離的人員。

其中透過29日抵達北京的台灣民眾分享，入境時已接到通知，具體隔離日期為「7＋3」。再據「上海發布」指出，從6月30日零時起執行「7＋3」。

而天津方面則表示從6月28日起啟動「7＋3」，且對正在隔離中人員，只要超過10天可立即核酸檢測後解除隔離；江蘇省也對從上海入境人員執行「3＋4＋3」隔離政策，也對正在隔離、超過10天人員經過核酸檢測後即可解除隔離，

另外包含廈門與成都兩個兩岸航點，同樣已從28日啟動「7＋3」隔離政策，廈門方面對稍早入境、正在隔離中的人員可比照新規定執行；成都則可追溯涵蓋到27號入境人員，但對更之前入境隔離人員是否提前解封尚未確定。