民進黨彰化縣黨部在選對會通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長， 30日舉辦首場基層大串聯，黨公職和參選一起在縣府廣場振臂高喊「團結勝選、贏回彰化」。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部在選對會通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長， 30日舉辦首場基層大串聯，黨公職和參選一起在縣府廣場振臂高喊「團結勝選、贏回彰化」。（吳敏菁攝）

縣長參選人王惠美、黃秀芳雙女對決，今天上午一起參加，台鐵彰化車站後站立體停車場新建工程上樑典禮。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部在選對會通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長， 30日舉辦首場基層大串聯，黨公職和參選人一起在縣府廣場振臂高喊團結勝選贏回彰化，彰化縣長參選人黃秀芳表示，感謝魏明谷和邱建富的承讓，雖然時機匆促，會用最快速度、最大的熱情，贏回執政。

民進黨中央正式徵召立委黃秀芳競選下屆彰化縣長，彰化縣黨部號召前縣長魏明谷、邱建富、立委陳素月、陳秀寶和綠營鄉鎮長、議員參選人等，前往彰化縣政府，高喊「團結勝選、贏回彰化」；展現團結勝選氣勢，但獨缺前民進黨彰化市黨部主委邱建富。

黃秀芳表示從當周清玉助理、議員到立委，人生大半輩子都在從政，感謝彰化鄉親支持，未來這一仗雖然艱困，只要團結一起拚、一定會贏，並批評，縣長王惠美4年任內，台灣燈會不辦取消，彰化人口流失，彰化人的年薪是最口最低，彰化的勞動力人口外移嚴重，重大建設一拖再拖，未來會陸續向鄉親報告，無論地方建設、社會福利政見，都會一一端出，一起找回彰化建縣300年的光榮。

對於獨獨邱建富缺席，是否對團結造成裂痕，黃秀芳表示

，邱建富已經告訴她會全力支持、團結勝選。邱建富受訪則表示，3天前行程已排好參加親友公祭，認為整合要有程序，下禮拜三中執會才會通過提名人，7月17日全國黨代表大會通過後，才是集結最好時機，為什麼怎麼趕快，他實在不明白。

國民黨彰化縣黨部則表示，無論防疫，爭取升格，「彰化隊」縣府早已經準備好，選舉至上的民進黨中央隊，施政採雙標，逢藍必反，卡關縣政，鄉親點滴在心頭，民進黨因地方選舉派系分裂而刻意營造的團結假象，原班人馬再度重來，相信縣民們心中自有一把尺。