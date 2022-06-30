111學年度高級中等學校分區免試入學管道實際招生名額30日公告於各就學區委員會網站，國教署表示，今年度共計開放17萬3809名招收學生人數。而為提供適切的志願選填參考資訊，各就學區也開放查詢學生在就學區的序位比率及累積人數區間，協助學生在衡量本身興趣、能力後，選擇適性的學校就近入學。

國教署指出，全國高級中等學校畫分為15個就學區，111學年度免試入學招生簡章提列總名額20萬7142名。

國教署提到，扣除試辦學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、技優甄審入學及免試獨招等招生管道錄取且報到名額後，未招滿的缺額將回流本管道，因此15個就學區於本管道的實際招生總名額為17萬3809名。

國教署指出，為使考生選填免試入學志願時有所參考，並落實12年國教適性入學理念，15個就學區30日起將提供「免試入學超額比序（未含志願序）個別序位比率及累積人數區間」查詢服務。個別序位比率區間以不得低於0.3％，且人數不少於100人的方式呈現；志願選填期間，學生可至免試入學報名及分發系統網站查知在該就學區的序位比率及累積人數區間，任何個人、團體、學校或機關則不得蒐集、處理、公開呈現或作其他目的使用。

國教署也提醒學生，選填志願時，務必考量國中學生生涯發展紀錄手冊及生涯發展規畫書，並參酌以往免試入學志願模擬選填，學校提供的輔導建議，整體考量興趣、性向、能力，將志願序填滿，選擇適宜的學校就近入學；各就學區訂於7月19日放榜，7月21日報到。有關各區志願選填、報名、放榜、報到等期程，可至各就學區免試入學委員會網站查詢或下載簡章參閱。