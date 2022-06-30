遠東新(1402)副董事長席家宜今天在股東會後接受採訪時表示，台灣的能源政策必須重新檢討，台電此次調漲電價，只解決一部分的問題，若以目前的能源政策，未來電價還要再漲。席家宜呼籲政府，不要把政治凌駕在經濟、民生議題之上，包括日本、韓國和日本，都已經有重啟核能計畫。

席家宜表示，用電大戶一下子調漲15%，會影響投資意願和競爭力，全球都在研議如何提升有效電力，並凝聚共識，用電必須知道電從哪裡來。台灣的能源政策，太集中在火力煤和天然氣，而太陽能發電的成本又偏高；台電要買綠能，買1度太陽能的綠電得虧2元，到頭來仍喊漲來彌補虧損。台灣能源政策不調整，會對生產事業投資意願產生巨大影響。

遠東新董事長徐旭東繼昨天「溫柔說」之後，今天也再度表示，不是反對漲電價，而是要「Smooth」一點，公用事業如水、電等漲價，應該要按一定的程序。這次電價調漲，只能說：「行政方式很厲害，後面可能還不止。」