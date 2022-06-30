國際升息聲響起，全球景氣復甦的不確定，再加上台灣政府多重打房措施，今年第二季大型交易表現疲軟，連帶使得上半年土地與商用不動產交易金額明顯滑落，其中更以土地縮減幅度最大。第一太平戴維斯統計，上半年大型土地交易金額(單筆3億元以上)為776億元，比去年同期減少42%，為2018年以來最低，大型商用不動產交易金額為675億元，年減率20%。

土地市場與商用不動產市場自今年第二季開始，交易減少幅度擴大，以土地市場為例，第二季交易金額為256億元，年減率高達70%。建商購地買氣明顯縮手，第二季僅購地256億元，合計前2季建商購地金額為545億元，僅有去年同期一半。

商用不動產方面，第二季總成交金額為266億元，比第一季減少35%；上半年成交金額為675億元，年減率20%。交易活動雖減少，但仍遠優於2016年、2017年市場低谷時，全年交易僅600億元至700億元的表現。

各類投資人中，以壽險業表現最活躍，不動產投資金額達227億元，然八成的投資活動集中在今年3月央行升息之前，隨著升息腳步，目前保險業的最低投報率門檻已由年初的2.095%提升至2.47%，大幅限縮雙北市市中心的不動產投資機會，若加計富邦人壽買入新竹湖口物流土地，第二季壽險業僅購置不動產43億元。因應升息循環，保險業同步調整的不動產布局策略，例如往中南部主要都會區找尋投資標的，亦或採售後回租方式，確保投資標的租金水準，以及購置土地自行興建收益型不動產，以獲取更高的投報率。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，雖然國內經濟表現相對穩定，各家機構皆預期今年台灣經濟成長率仍可保住3%，但近期國際股債市場上下震盪，各國央行升息以對抗通膨，對於買方信心帶來不小的影響，買賣雙方對於價格認知差異擴大，需要更多時間取得共識。展望下半年，土地單價雖可維持目前水準，但考量造價與融資成本大幅上升，建商追價力道放緩，而土地交易規模能否穩住，端看公部門土地釋出速度而定。商用不動產方面在壽險業投資門檻拉高、科技業縮手下，交易規模放大不易，租金投報率將是買方的關注重點，而目前辦公室、廠辦與廠房租金行情仍保持緩步上升，有助於商用不動產價格維持穩定。