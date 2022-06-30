華新具有現金增資題材，第三季將認列出售出售美國Borrego太陽能案場開發部門利益2.3億美元，印尼鎳生鐵廠投產貢獻營收。儘管近期國際鎳及銅價走跌，恐影響下半年不鏽鋼及電力線纜事業營收，市場樂觀預估，今年合併營收及獲利雙雙創新高，30日股價相對抗跌。

華新辦理3億股現金增資，每股發行價格33元，27日為現金增資認股基準日，提撥一成公開承銷，保留一成給員工認股，另外八成讓原股東依持股比例認股，7月4日至8月3日為繳款期間，第三季預計募資99億元。

此外，華新出售美國Borrego太陽能案場開發部門，預計第三季認列稅後處分利益約2.3億美元，第三季完成現金增資募資，新增3億股，股本增加8％多，以目前新台幣匯率計價，對EPS貢獻1.8元以上。

近期國際鎳、銅價下滑，29日英國倫敦金屬交易中心（LME）銅3個月期貨收盤價8,401.0美元、現貨收盤價8,399.25美元；鎳3個月期貨收盤價23,751.0美元、現貨收盤價23,773.0美元，無法與俄烏戰爭初期，銅及鎳價格飆升創新天價相比。

市場樂觀預期，華新今年合併營收挑戰1,800億元以上，EPS超過7.0元，30日股價上漲0.75元而以37.85元，最高達38.0元，隨後賣壓湧現而走跌，相對抗跌。