美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）週三在華府表示，綜合情報機構的結論，俄烏戰爭可能將會持續很長時間，但莫斯科的軍隊短期內不太可能突破烏克蘭東部地區；另外在英國受訓的數百名烏軍也已經完成訓練，包含使用英軍提供的多管火箭系統（MLRS），有望為前線增加新戰力。

海恩斯表示，目前俄羅斯控制著一條長達1100公里的衝突線，並占有烏克蘭20%的領土，幾乎控制整個盧甘斯克地區。但她也表示，烏克蘭人在俄軍占領地區的反擊力量正在增加，這使得俄軍難以突破出烏克蘭東部。

她表示衝突很難和平解決，雖然俄軍取得了一些戰果，但仍然沒有突破。她說:「簡而言之，情況仍然嚴峻。」

與此同時，450名烏克蘭士兵在英國已經完成了軍事訓練，包括多管火箭發射系統的操作，這次培訓是由英國主導，並在紐西蘭的支持下開展，也是自2月24日俄羅斯入侵行動開始以來軍援計畫的一部分。

據外媒報導，英國是在6月初時宣布將軍援烏克蘭M270多管火箭發射系統（M270 Multiple Launch Rocket System,MLRS），並展開對烏軍的使用培訓。M270多管火箭系統可在1分鐘內發射12枚地對地導彈，且能精準打擊80公里範圍內目標，射程遠超烏軍目前擁有的火炮。預料M270投入前線之後，有助於提升烏軍的遠程打擊能力。