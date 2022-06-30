49歲莊姓大貨車駕駛今天早上於桃園市桃園區三民路二段300號倒車時，不慎撞倒路樹。倒塌的路樹又壓傷2機車騎士，警方獲報趕抵現場，無酒駕跡象，肇事責任由警方調查釐清中。
警方表示，30日10時30分許，莊姓自大貨車駕駛，於桃園區三民路二段300號前倒車時，不慎撞倒路樹，樹木傾倒時不慎擊傷騎車經過的43歲陳姓女機車騎士及25歲莊姓女機車騎士，警方獲報立即趕抵現場指揮管制，並由消防人員將傷者送醫治療，經實施酒測各造均無飲酒情事，肇事責任由警方調查釐清中。
49歲莊姓大貨車駕駛今天早上於桃園市桃園區三民路二段300號倒車時，不慎撞倒路樹。倒塌的路樹又壓傷2機車騎士，警方獲報趕抵現場，無酒駕跡象，肇事責任由警方調查釐清中。
警方表示，30日10時30分許，莊姓自大貨車駕駛，於桃園區三民路二段300號前倒車時，不慎撞倒路樹，樹木傾倒時不慎擊傷騎車經過的43歲陳姓女機車騎士及25歲莊姓女機車騎士，警方獲報立即趕抵現場指揮管制，並由消防人員將傷者送醫治療，經實施酒測各造均無飲酒情事，肇事責任由警方調查釐清中。
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