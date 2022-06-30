八點檔女神韓瑜3月拍完八點檔後就暫時休息，個性低調的她很少更新社群網站，直到本月中才透露即將復工，還一度苦嘆體重沒收回來，韓瑜昨（29日）終於PO出工作近照，頂著一頭波浪長髮的她，身穿白色襯衫、牛仔褲入鏡，整個人狂飄仙氣。

韓瑜昨在IG曬出復工照，頂著一頭波浪長髮和精緻妝容的她，身穿白色襯衫、牛仔褲入鏡，簡單穿搭依舊有型，整個人顏值俏麗、狂飄仙氣，完全看不出是42歲的熟女，韓瑜開心透露男星田家達探班外，並介紹蓄鬍男是新戲導演，大讚對方年輕有型，韓瑜也分享開工心聲：「我還在努力適應新拍攝中，希望會有好的成果」。

同時，韓瑜也曬出等戲中的自拍影片，頂著長直髮的她身穿鐵灰色襯衫、頭頂髮捲，還選用濾鏡，在臉上加了一副墨鏡特效，對著鏡頭擠眉弄眼，外加嘟嘴、抿下唇，性感又可愛。

其實，韓瑜本月中曾透露即將復工，當時她隨興放下一頭長髮，五官俏麗的她一雙大眼對鏡頭狂放電，卻苦嘆體重沒收回來，「我的心，我的下顎線和我的體重，都還沒收回來呀」，還直呼希望身體內建修圖軟體，但韓瑜根本維持得超好，不僅臉蛋俏麗、肌膚白皙，且臉上沒有任何皺紋，狀態超不科學。