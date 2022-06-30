首批Novavax疫苗50.4萬劑抵台！蔡英文總統今天表示，除了大人，目前中央也正與各地方政府共同規劃 幼兒疫苗接種站，希望協助家長帶小孩接種時都能更方便、更舒適。呼籲家長們持續關注指揮中心公布的訊息，「我們繼續來提升兒童疫苗保護力，穩健走向疫後正常生活」。

蔡英文表示，50.4萬劑Novavax疫苗在今天早上抵達，預計最快7／8起，將提供18歲以上成人接種第一、二、三、四劑使用。她也要向大家報告，截至6／28，我們的疫苗接種人口涵蓋率第一劑91.28％、第二劑 83.31％、第三劑70.1％。

她謝謝大家團結接種，守護台灣。除了大人，孩子的疫苗保護力也很重要。指揮中心已經規劃6個月至5歲的幼童接種兩劑莫德納疫苗，以及5至11歲兒童接種第三劑。

她說，目前中央也正與各地方政府共同規劃幼兒疫苗接種站，希望協助家長帶小孩接種時都能更方便、更舒適。呼籲家長們持續關注指揮中心公布的訊息，我們繼續來提升兒童疫苗保護力，穩健走向疫後正常生活。