精誠(6214)推出《匯客＋》保險業務員輔銷軟體，有別於以往的業務輔銷系統，除提供關鍵字智能搜尋功能，一鍵就能查找客戶資訊，宛如個人搜尋引擎，也從業務角度與需求出發，開發前瞻性的功能，包含保單健檢、專屬保險商品組合、客戶關係管理等，並整合了累積50餘年完整豐富的保險商品資料，協助保險業務員發揮即戰力與服務力，迅速回應保戶需求，提升服務滿意度。

精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，《匯客＋》是針對保險業務員實際需求所打造的輔銷軟體，突破傳統保險軟體框架，操作介面設計直覺，簡單好操作。不但商品資料齊全，且可透過專屬標籤（Hashtag）設定搭配關鍵字搜尋功能，精準查找到客戶資料，包含保單商品、拜訪紀錄，進階的客戶共通點一覽、再行銷規劃等，宛如個人專屬搜尋引擎，協助業務員全面規畫客戶需求，不須跨系統操作，就能創造更高的收益與價值。

《匯客＋》整合「保單健檢」與「客戶關係管理系統」功能，一鍵就能完成最佳投保建議與保費試算，也能幫助業務員輕鬆做好客戶管理，更採用銀行等級的資訊安全雲架構，不但可以隨時取用查看無限制，也能妥善保存儲存資料，並加密訊息與檔案；彙整豐富保險產品資訊，輕鬆建立專屬保險商品組合，如常見新生兒保單、公司熱賣商品等，幫助業務員快速複製至客戶保單規畫中，使得保單建議書的製作更有效率。