花蓮一名70歲的張姓老翁近日因周遭親友相繼確診，加上新聞及社群平台不斷討論，出現狂冒冷汗、心跳加速、失眠等症狀，神經相當緊繃，經家人陪同就醫檢查，才發現竟是恐慌症發作。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名70歲的張姓老翁近日因周遭親友相繼確診，加上新聞及社群平台不斷討論，出現狂冒冷汗、心跳加速、失眠等症狀，神經相當緊繃，經家人陪同就醫檢查，發現原本就容易焦慮的張翁出現恐慌症，所幸遵照醫囑按時服藥，病情已獲得穩定。

疫情期間，張翁聽到身旁有親友確診，就深怕自己也會染疫，每天除狂噴酒精、婉拒親友拜訪，在家也都戴上雙層口罩，甚至每晚在床上翻來覆去，都無法好好睡覺，且幾乎足不出戶的他，每天盯著新增確診人數及新聞，對社群裡提及的防疫偏方更是深信不疑，即使一旁家人關心勸導，仍無法緩解他對疫情的恐懼。

直到有一天，張翁突然喘不過氣，被家人送醫看診，才驚覺原來是恐慌症在作祟。花蓮門諾醫院身心科醫師王迺燕指出，恐慌症其實是過度焦慮後身體所出現的症狀，當心理壓力遽增，導致自律神經失調，交感神經過度活躍亢奮時，就會造成心跳加快，甚至出現喘不過氣、身體僵硬、腸胃道不適等症狀，嚴重時還可能會有快要抓狂、受不了了的感覺。

王迺燕說，由於恐慌症有些症狀跟心臟疾病類似，患者剛開始可能會以為是心臟問題，經醫師詳細檢查排除後才轉到身心科，不過通常搭配藥物治療及作息調整，症狀便能獲得緩解。

門諾醫院指出，恐慌症好發於個性急切、容易焦慮擔心、追求完美者，症狀有莫名冒冷汗、心跳加速、手腳抖動、呼吸急促、胸痛、胸悶、噁心想吐、無真實感、自覺失控等症狀，若民眾出現上述症狀達四項且持續10分鐘以上者，就可能為恐慌症。

由於近期疫情變化多端，不免讓人焦慮或擔心，不會立即致命，但對心靈的影響甚大，因此門諾醫院建議民眾，可試著多與親友溝通，維持正常社交、抒發內心情緒，從事自己有興趣的事物或外出踏青、欣賞風景等，都是舒緩焦慮、緩解恐慌的方式，若真的無法改善，則可尋求專科醫師協助，藉藥物及心理治療，讓心情穩定。