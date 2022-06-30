街頭民調現場。（圖／本報系影音截圖）

衛福部部長陳時中被外界視為，年底台北市長選舉綠營熱門人選。針對「陳時中將代表民進黨參選台北市長，你覺得？」一份最新街頭民調顯示，多數民眾認為陳參選是「落跑」與「不負責任」的表現，僅有少部分民眾支持陳參選。此消息引熱議，不少網友則直言「很多人都走了」，諷刺意味十足。

《盧秀芳辣晚報》28日進行街頭民調，針對「陳時中將代表民進黨參選台北市長，你覺得？」問題，除少部分民眾表示支持，多數者都認為，陳參選等於是「陳時中落跑囉」、「3+11我負責，負責到去選舉了」，不僅失職更失信。

有位先生受訪時直接酸陳時中：「他不是只會喝酒，還有唱歌嗎？」一位小姐則表示，「希望不選上比較好，防疫後面沒有做得很好」。還有一位民眾甚至直言，「現在也不需要指揮中心，他每天報那個東西，也沒什麼功能，就是每天2點報一下」。

街頭民調的結果掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「很多人都走了」、「很多老人、小孩都走了」、「每天死多少人，蔡政府有看到嗎？」「傻眼耶！落跑選市長竟然還有人支持」、「看到有人支持我也是醉了，真是跌破眼鏡」、「民進黨除了選舉，有在關心人命嗎？」「民進黨低估了台北市民的智商！」「去選吧！我相信市民的眼睛是雪亮的」。

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