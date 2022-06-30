華漾DIM-SUM-實力派「臘味蘿蔔糕」。（華漾提供）

華泰大飯店集團旗下最新升級餐飲品牌「華漾 DIM SUM」港式飲茶 ，主打職人師傅「現包現蒸」的傳統精緻港式點心，是老饕與吃貨的最愛。招牌「臘味蘿蔔糕」是許多饕客必點菜色，為回應消費者的期待，7／1起特別推出一公斤盒裝「臘味蘿蔔糕」，餡料豐美，扎實糕體，是炎炎夏日裡快速上菜的最佳良伴。

「華漾 DIM SUM」以傳統道地的港式點心、深具質感的用餐環境，以及飯店級專業貼心服務，成為人氣居高不下的港式點心品牌。經典「臘味蘿蔔糕」，有別於常見以蘿蔔絲製成的蘿蔔糕，主廚希望客人可以在蘿蔔糕中，品嚐到大塊蘿蔔，為此每日手工將蘿蔔切塊，搭配臘肉與蝦米炒香賦予鮮味，最後加入在來米漿蒸熟而成，厚實清甜的蘿蔔糕，不需沾醬就是人間美味，料理方式更是方便，除了傳統香煎之外，放入電鍋或是微波爐，短短幾分鐘，就吃能到香甜的蘿蔔糕，大廚料理到你家。「臘味蘿蔔糕」原價350元，優惠價299元。（7／1起每日限量販售，需提前預訂）