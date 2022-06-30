疫情趨緩，王品集團加速展店腳步，7月將在台北西門町開出兩家新店，包括王品首度跨足韓式料理新品類，新品牌「初瓦」主打道地的韓國人氣美食，首店距捷運西門站6號出口250公尺、步行約5分鐘，鎖定喜愛潮流變化的年輕男女，預計7月中開幕，7月1日起開放預約訂位。同一個地址還有「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽，雙品牌聯合進駐，以王品擅長的複合式店型Power Center比鄰吸客、共同服務，結合附近既有「肉次方」燒肉放題、和「尬鍋」台式鍋物，必將成為西門町最新食尚熱點。

王品集團表示，今年餐飲市場受到消費者「自主警戒」的考驗，多數品牌受限力拚外賣外送市場，鎖定年輕、小資族群的「12MINI快煮鍋」因為滿足用餐的剛性需求而大受歡迎，7月將在新北永和頂溪捷運站、汐止新台五店、高雄鳳山連開三家新店，積極搶攻年輕族群的品牌心佔率。此外王品集團新品牌「肉次方」、「嚮辣」、「尬鍋」也因為鎖定年輕客群，大多消費者在完成三劑疫苗後，傾向如常生活，來客數和業績也相對回升較快。

王品董事長陳正輝日前於股東會表示，對下半年營運表現審慎樂觀，除了7月5家新店，8月也還有「青花驕」、「和牛涮」、「陶板屋」、「丰禾台式小館」…等多個品牌趕工開店，王品集團預計今年還必須再招募700名正職同仁，其中近期主力發展的鍋物、燒肉品牌為招募大宗，鍋物品牌更釋出起薪4萬元起的儲備店長、主廚職缺，以因應下半年的開店熱潮。

「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽首家台北松江店1月開幕、3月搶進台中開二店，雖然受到疫情衝擊，但因訂位爆滿、等待周期太長，被網友稱為「超預約困難店」，7月份再以旋風式回歸台北市、進駐西門町開出第三店，寫下集團品牌拓展的新紀錄，顯示王品集團揮別疫情、提升業績的企圖心。「嚮辣」三店占地135坪、設置128席座位數，斥資2500萬打造，主打6種玩味和牛、頂級海鮮無限量供應，預計7月12日開幕。開幕期間7月12日~7月31日，憑LINE優待券來店消費享4人(含)以上8折優惠。