巨大的樹枝倒下砸死路過的女騎士。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

占用車道修剪樹木砸死女騎士 他判處8個月期徒刑

苗栗縣苗栗市53歲吳姓男子，2020年6月聘雇工人修剪住家外面的樹木，結果鋸倒的樹幹壓傷路過的58歲廖姓女機車騎士，廖送醫不治，苗栗地方法院依過失致死罪，判處吳男有期徒刑8個月。

判決指出，吳姓男子為修剪路旁樹木而有占用該路段北向車道施工需要，未向公路主管機關申請臨時性路權許可，即逕自封閉台13線北向車道路段，並僅放置2個併排交通椎在道路上，由受僱工人在駁坎上方砍樹，他站在路中央以手勢示意，任意封閉該路段不能通行，致使廖女傷重至醫院救治後仍死亡。

法院衡酌吳姓男子犯後雖承認犯行，但迄今仍未與女騎士家屬達成和解、調解，或道歉等其他彌補被害人家屬所受損害之舉措，也未獲得被害人家屬諒解，依過失致死罪，判處吳男8個月有期徒刑。全案可上訴。

根據了解，吳男當時只站在家門口的路中央指揮車流，並擺放交通錐示意，不料工人鋸斷樹枝後，樹枝應聲到下，恰巧不偏不倚砸中騎車經過的廖女，廖頭部外傷合併顱內出血，後導致中樞神經性休克，經急救無效死亡，讓廖女的丈夫憤而提告。

苗栗警察分局提醒民眾，請民眾如有使用道路辦理婚喪喜慶或施工，占用道路部分，需向相關單位申請路權，並於適當位置設置交通維持設施及指揮，確實於現場擺放警告標誌等適當設施，用以提醒用路人注意前有施工狀況，使用路人預先調整及降低車輛之行車方向與速度，共同來維持交通順暢與行車安全。