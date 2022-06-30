AHC零死角防曬水感凝露。（AHC提供）

AHC零死角純物理清爽防曬棒。（AHC提供）

後疫情時代，口罩仍是防疫生活中之必要防護，而長時間配戴口罩造成的各式肌膚問題，悶熱、出油、毛孔粗大、敏感泛紅等，也使眾多女性逐漸習慣不上妝、不擦防曬隔離商品，戴上口罩後直接出門，不知不覺讓肌膚陷入曬黑曬老危機。

口罩並不能完全阻擋紫外線的傷害，紫外線中的長波UVA仍能穿透口罩的縫隙結構，直接危害肌膚，為了應對防疫新生活下的口罩日常，AHC韓國研發團隊推出2款革命性新品「AHC零死角純物理清爽防曬棒」與「AHC零死角防曬水感凝露」，以超高防曬規格SPF50＋、PA＋＋＋＋及清爽舒適的親膚質地，提供肌膚全能光防禦。

出門前完成日間基礎保養後，使用防曬凝露做為完美保養最後一步，薄透好吸收，不影響後續上妝色感與效果，較一般底妝品更加強外防曬、內修護的滿載能量，是智慧型妝前防曬修護神器。出門後隨時以防曬棒輕鬆補擦，兩款不同劑型的防曬產品搭配使用，雙瓶超效，為所有膚質提供全面光防禦，是夏天最聰明的防曬對策！