新北市在各賣場推出防災專區。（新北市消防局提供）

颱風季將至，為協助民眾自主防災準備，新北市消防局配合內政部，邀請各賣場業者於賣場設置「防災專區」，便利民眾採買，做好防災準備。

消防局表示，「防災專區」用意在加強民眾落實防災各項準備，提高民眾備置防災用品及防災糧食意願及便利，災害發生時就可從容應對，減低災害損失。

消防局指出，今年響應設置防颱專區活動團體及業者，網路平台有慈濟慈善基金會、露天拍賣、momo購物網、特力屋、東森得意購、全家行動購、Pchome網路家庭、樂購蝦皮、台灣樂天、台隆手創館、Yahoo奇摩購物等；實體賣場則有家樂福、統一超商、大潤發、全聯實業、小北百貨、愛買量販、丸虎國際、金玉堂文具、遠企購物中心、DON DON DONKI唐吉訶德西門店及忠孝新生店等。

其中樂購蝦皮、台灣樂天、Yahoo奇摩等3家網路賣場自6月1日起就開設防颱專區，其他網路平台或實體賣場專區開設的時間則依各家規畫於颱風警報發布前幾日開設。

消防局提醒，防疫期間進入賣場採購時應遵守防疫措施，颱風來臨時應遵守6要3不原則，做好居家防颱準備、隨時注意颱風訊息、待在家中避免外出，才能保障生命財產安全。