東森綜合台《花甲少年趣旅行》本周六（2日）播出第一季最終章，由宋偉恩、呂雪鳳這兩位導遊帶大家繼續走跳台南大街小巷，這趟台南行的最後一天，呂雪鳳帶著旅伴們走訪她記憶中那些台南的老味道，與她一同沉浸在回憶中。而錄影當時，剛好再一個禮拜就是呂雪鳳的生日，許效舜、劉品言和宋偉恩三人便靈機一動想給她永生難忘的生日驚喜，沒想到卻讓呂雪鳳情緒大潰堤、痛哭失聲，場面相當 感人。

呂雪鳳擔任最後一天導遊，不只帶著旅伴們走訪她各種記憶中的台南老味道，還帶著大家回到她以前討生活的所在地「安平天后宮」。眾人一走進廟埕，呂雪鳳就開始語帶哽咽講起往事，表示：「今天回來拜媽祖，就是要來回饋鄉親。」所以自掏腰包請國宴主廚辦桌招待鄉親，一旁的劉品言為了緩解氣氛，開玩笑說：「真的是Sugar Mommy。」後來大夥跟著主廚瞭解辦桌菜的文化，親手製作各式特色料理，在服務完鄉親飽餐一頓後，四人坐在廟門前津津有味地享受打工換來的辦桌菜。

錄影當時，剛好再一個禮拜就是呂雪鳳的生日，許效舜、劉品言和宋偉恩三人便暗地籌畫，想在旅程最後一天給她一個永生難忘的生日驚喜，於是眾人吃飯吃到一半時，許效舜便忽然開始降駕，拍著呂雪鳳的肩，對她說：「辛苦了，妳這數十年來的奉獻，神明都很開心，妳今生的奉獻，一切都會給妳一個公道。」這些話彷彿說中了呂雪鳳的心聲，讓她當場情緒潰堤爆哭。而事先就知道這是Set好的宋偉恩，卻被那震撼的場面給矇住，忘記自己被指派要去端出蛋糕的任務，所幸在劉品言的提醒之下，這個驚喜才順利完成。

這意外的安排，更加深了呂雪鳳想回台南落地生根的念頭，直呼：「我要回來！謝謝你們，我愛你們！」而主策者許效舜最後也被氣氛感染到落淚，坦言旅行的第一天跟著呂雪鳳到佛祖殿時，就被（神明）告知、且感受到的強大的能量，這個驚喜並非只是做樣子，他說：「我沒有要怪力亂神、宣揚什麼宗教，而是我們順勢而為，一路用真感情在走這條路。」