升息加打炒房發威、置產族縮手，房仲業交易量出現連三個月量縮的警訊，包括永慶、住商等四大房仲業者6月業績普遍較5月減少一成；與去年同期相較，則因去年6月處疫情最嚴峻的三級警戒、房市交易低迷，則有二至五成的年增率。

房仲業者指出，6月房市面臨了諸多不利因素，除了打炒房政策與升息效應外，全球股匯市劇烈震盪，國內疫情仍處於高原期、梅雨季天雨因素，加上年底縣市長選戰起跑，各方面因素均使購屋人對於進場更趨於觀望。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第二季為傳統房市交易旺季，4月開始受到央行升息、打炒房政策影響，本土疫情迅速升溫，6月央行再度升息，市場資金動能將轉趨緊縮，市場交投降溫，投資置產族縮手，不過自住族群看屋量與5月相當、購屋意願不減，仍是支撐房市交易的主力。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，由於中高總價買方對於股災、升息等外部環境變動極為敏感，使6月交易中高端買氣縮減，台北市總價3000萬以上的交易較5月減少了近25%，不過台北市總價1000～1500萬的交易買盤仍維持穩定，尤以一些低總價的公寓仍受到青睞。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，隨著政府打房，今年二度升息、未來仍有升息預期，民眾觀望心態更濃厚，交易量出現連續三個月量縮，目前市況買方多有價格下修的預期，也使交易動能趨緩，近來也有一些中南部預售買方願意小賠出場，反應房市景氣已出現轉折。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市場瀰漫觀望氣氛，置產族暫時收手，自住族也抱著邊走邊看的心態。不過因高資產族資金豐沛，商用產品需求穩定，如豪宅、廠辦和商辦以及危老都更型的整合物件，較不受政策限制，交易量仍相對穩定。