受到疫情影響，我國保險業者全面停售海外突發疾病險，民進黨立委郭國文今（30日）舉行「備戰出國旅遊缺保險」記者會，他表示，外交部除了公布各國觀光入境條件，以利於民眾為出國做準備，也應該蒐集各國疫情發展狀況，並提供給保險公司，金管會也應介入協調，督促業者針對不同風險的國家推出旅遊保險

郭國文說，日前我國保險業者全面停售海外突發疾病險，主要擔憂就是各國疫情發展狀況多變，且防疫政策不一，經評估風險後，決定下架商品。隨著業者一家一家停賣，最後一家販賣的南山人壽也在27日停賣，也就是台灣已經買不到海外突發疾病險。

海外突發疾病險通常是附加在旅遊平安險當中，主要是給付在國外有診療需求，保險能夠給付相關支出。然而，在經歷「保單之亂」後，業者對於疫情的風險評估格外謹慎，也擔憂會衝擊資本適足率，因此下架海外突發疾病險。

郭國文擔心，全面停售會影響民眾出國的保障，因此，期望保險局和保險公會能做出相關評估，是否可能讓業者與國外保險公司合作，共同研擬出符合兩國需求的保單，同時保障民眾，又利於風險管控。

金管會保險局產險監理組組長陳清源表示，國內外公司的合作通常是透過再保險，至於公司間共同提出商品，實務上沒有相關經驗。不過，產險公會祕書林榮宗表示，目前業者透過跟日本較有關係的公司，來了解雙方合作機制，希望讓旅行社出發前就先辦妥保險，不要到當地還要買商品。

郭國文指出，保險是觀光的重要一環，以國人觀光詢問率最高的日本為例，目前以觀光簽證入境日本的限制，除了必須以組團模式外，日本政府也要求遊客必須保有能夠給付確診COVID-19的醫療險才能入境。

除了日本外，郭國文主張，外交部應統計哪些國家入境需要保險，並提供該國當地疫情發展的相關資訊給保險業者，讓業者能針對特定國家優先評估提出相對應商品，讓民眾可以安心出入境，達到邊境鬆綁的實質效果。