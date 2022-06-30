女藝人劉雨柔以模特兒身份出道，擁有175公分及魔鬼般的高挑身材，轉戰電視圈後常現身綜藝節目，4年前嫁給格鬥選手Jeff升格為人妻，一向保持健身習慣的她，經常現身社群傳授健身秘訣，日前她表示由於身材變更苗條，便大方扭出S字型完美曲線給所有人看，尤其貼身布料讓她的好身材徹底曝光，藏都藏不住。

劉雨柔29日開心透露近來變瘦的原因，「可能是天氣越來越熱，胃口變差了，然後最近運動量也有增加，專項訓練也變多了」隨後也馬上強調飲食的重要，「不會煮菜不打緊，但買對食物很重要，『瘦』的重點，一直都不只是美觀而是『健康』。」隨後曬出久違出現的巴掌臉，看似模樣相當地得意。

劉雨柔的健身好習慣，使她擁有男生都稱羨的肌肉線條。(圖/劉雨柔 FB)

緊接著，劉雨柔話鋒一轉提及「瘦胖子」概念，她分析「那些天生瘦不拉機的人也別高興太早，『瘦胖子』的由來就是看起來很瘦，但體脂爆炸高」，因此若看到別人瘦不要羨慕嫉妒，「你也可以擁有健康」。

劉雨柔使勁把全身扭成1個s形狀，前後視角下的身體曲線都非常優美。(圖/劉雨柔 FB)

劉雨柔緊接著曬出超完美身型，只見她穿著黑色緊身衣，站在窗戶拍照勾勒出超優美的身體曲線，未被布料包覆住的雪白肌膚直接露在衣物外，看起來十分惹火又性感，尤其胸前碩大的豐滿弧線被勒到更加堅挺，另一邊視角也拍出她的漂亮美背，前後互相襯托，完整呈現給大眾欣賞，粉絲看了受不了直呼「這大學生吧」、「變美好多」、「瘦得好好看喔」，引起粉絲驚呼不已。