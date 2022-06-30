今天在大聯盟場上天使以4：1解決白襪，揮別上一戰被痛宰的陰霾，此戰他們派出日本「二刀流」大谷翔平先發投球，他的表現沒讓大家失望，主投5.2局無失分火飆了11次三振，拿下本季先發第7勝、4連勝，近3場繳出30K無失分成績，成為隊史第3人。而這場勝利也要歸功於牛棚沒有再放火，接任3名投手僅失1分。

Shohei Ohtani is one of the most dominant pitchers and baseball and he also hits 40 home runs a year and I can’t believe he is real



pic.twitter.com/iZE2dAuVsK — Ben Verlander (@BenVerlander) June 30, 2022

天使昨天經歷慘烈一戰，被白襪轟下11分，就算大谷開轟外帶猛打賞仍難救球隊，不過今天他登上投手丘「自己來」，5.2局僅被敲5安打無失分，有11次三振1次保送，首局雖然被敲出2支安打，但穿插了3K化解危機，下半局打線給予2分支援，「神鱒」卓奧特(Mike Trout)二壘安打破僵局。

接下來大谷開始了三振秀，2局送2K、3局1K、4局2K、5局1K、6局2K，其中4局被敲2安打還投出保送，讓打者上到三壘，不過大谷用88.7 mph滑球讓白襪二壘手哈里森(Josh Harrison)揮棒落空出局。6局大谷在解決2人後遭換下，用球數已來到108球，接棒的基哈達(Jose Quijada)成功守住。

6局下打線再開火，倫吉福(Luis Rengifo)轟出中外野方向2分炮，比數拉開到4：0，到8局泰普拉(Ryan Tepera)雖然失了1分，但9局終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)飆出2K守下勝利，拿到本季第15次救援成功，大谷也順利收獲勝投，而今天他三振數突破了100大關，同時寫下難得的隊史紀錄。

Shohei Ohtani is the 3rd pitcher in Angels history to strike out 30 batters and allow 0 runs in a 3-start span, joining John Lackey and Nolan Ryan.



4 pitchers have had 30 K & 0 R in a 3-start span in the last 10 years:

- Ohtani

- Jacob deGrom

- Chris Sale

- Clayton Kershaw pic.twitter.com/5D4CLupWs9 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 30, 2022

他近3場大秀三振功力，合計飆出30K無失分，成隊史第3人，同時擁有這項紀錄的是大名鼎鼎的雷奇(John Lackey)和萊恩(Nolan Ryan)。目前大谷出賽13場拿下7勝4敗，自責分率降到優秀的2.68，在74局投球中飆出101次三振，至今共有5場先發投出雙位數三振，接著就看他何時能打破個人紀錄了！