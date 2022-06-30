偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，這些年將事業重心放在大陸，近來她成了大陸綜藝節目的寵兒，參加人氣選秀節目《乘風破浪》第三季節目，大秀唱跳功力；近日節目組公開一組拍攝影片，阿嬌在影片中狀態絕佳，似乎更瘦了些，讓粉絲直誇「美神降臨」。

綜藝《乘風破浪》自從開播以來話題不斷，強大的卡司陣容，加上前陣子掀起的王心凌風潮，讓該節目成為時下最熱門的討論話題。阿嬌過去和阿Sa(蔡卓妍)組成香港女子天團「Twins」，兩人合體登上節目；過去阿嬌容貌精緻典雅，被許多人視為女神，不過阿嬌在節目上顯得有些腫，被網友推測是不是年紀大了，代謝變慢。

節目組於今（30）日公開一組未來感的影片，阿嬌和隊友阿Sa、王心凌、張天愛、吳謹言一同拍攝，影片中阿嬌穿著前後開深V的香檳金洋裝，幾乎開到腰線，微露白皙美胸，背後似乎也是深V設計，隱約能看見露出一塊光滑美背，對著鏡頭放送甜美笑容，電暈一票粉絲。阿嬌在影片中看起來漂亮很多，讓粉絲紛紛留言：「美神降臨！造型太給力了」、「期待值拉滿」、「美顏暴擊！太好看了！」、「好絕好絕」、「我真的陷入愛情了，每天都這麼心動」、「長髮嬌嬌太美了」

阿嬌難得嘗試性感風禮服，造型非常好看。（圖／微博）

阿嬌之前在節目上曾經和其他嘉賓說自己正在減肥，還讓阿Sa不要在她面前吃飯，由於是易胖體質，所以維持好身材需要依靠自律，不過好友阿Sa卻是吃不胖體質，每隔4、5個小時就一定要吃東西，不然會感到餓，完全相反的兩人也成為許多人討論的話題。