兒童MIS-C暴增8例 「最年輕個案」7月大男嬰先發病才確診

台大醫院昨天公布共收治14例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），醫師質疑中央僅公布15例，實際數量應不只這些。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增8例MIS-C個案，都是由台大醫院收治，其中4例原本列為中症個案，另外4例是新通報，經檢視皆列為重症個案，目前已有6例出院返家。

國內今天新增291例中重症個案，其中186例中症、105例重症，其中包括8例MIS-C個案。羅一鈞說明，8例都是台大醫院收治的個案，其中4例是6月中旬列為中症，另外4例是昨天提報，經檢視重新分類為重症個案；個案年齡介於7個月到11歲，其中3位有慢性病史，其中6位已於6月中下旬出院。

羅一鈞說明，其中一例為7個月大男嬰，是目前國內年紀最小的MIS-C個案，先前沒有確診，6月20日發燒、嘔吐、咳嗽、流鼻水、結膜炎、紅疹，6月22急診檢驗PCR陽性，由於Ct值高達33.1，研判非急性感染期，懷疑為MIS-C，經住院檢查治療，已於6月27日出院。

國內MIS-C病例暴增。（圖／指揮中心提供）

至於目前仍在住院的2例個案，皆為1歲女童。羅一鈞說明，其中一名女童有先天性甲狀腺疾病，5月6日確診，6月15日出現咳嗽，後續出現血便、腹瀉、皮疹、發燒、呼吸費力、有胸凹現象，6月22日住院並使用免疫球蛋白及類固醇，目前仍在一般病房住院中，病況穩定。

另一位1歲女童無慢性病史，5月29日確診新冠肺炎，6月23日發燒、食慾下降、結膜炎、全身紅疹，6月26日至急診發現血壓偏低，懷疑是MIS-C並收治加護病房，使用免疫球蛋白及類固醇，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，目前仍住加護病房治療中。

指揮中心統計，目前國內累計兒童重症個案共78例，其中20人死亡；分別為腦炎21例、肺炎15例、敗血症3例、到院前死亡6例、哮吼8例、MIS-C 23例、共病2例。