柯志恩今（30）日首度以市長參選人身分，南下高雄參與市黨部主辦的「提名同志輔選工作會議」，該會議今早起在蓮潭會館登場，也被視為柯志恩正式參選起手式。（柯宗緯攝）

日前柯志恩上媒體專訪時提到，不會延續韓市府時期的「愛情摩天輪」政策，遭疑切割前高雄市長韓國瑜，甚至傳出前高雄市副市長李四川頗有微詞。前高雄市副市長葉匡時今替柯志恩緩頰。（柯宗緯攝）

【專訪】柯志恩被指切割韓國瑜網炸鍋 藍營猛將揭陰謀：這就是對的人選@中時新聞網

陳其邁開酸「遠來是客」 柯志恩：不怯戰！直球對決

國民黨智庫執行長柯志恩甫獲黨徵召參選高雄市長，今（30）日馬不停蹄到高雄展開選戰布局。面對高雄市長陳其邁酸「遠來是客」，柯志恩表示，自己屏東出生，跟高雄在隔壁而已，認為陳其邁是刻意區隔，怎麼會遠來是客呢？她強調，選戰剩下5個多月，自己有黨籍議員做後盾，也希望整合在野力量，共同下架民進黨。

柯志恩今（30）日首度以市長參選人身分，南下高雄參與市黨部主辦的「提名同志輔選工作會議」，該會議今早起在蓮潭會館登場，也被視為柯志恩正式參選起手式，包括國民黨祕書長黃健庭、高雄市黨部主委許福明、現任及參選議員、韓團隊等人士與會交流。黃健庭特別為柯志恩批上戰袍，議員們齊聲高喊「凍蒜」，企圖營造團結氣勢，宣示要贏回高雄。

國民黨祕書長黃健庭特別為柯志恩批上戰袍，議員們齊聲高喊「凍蒜」，企圖營造團結氣勢，宣示要贏回高雄。

至於陳其邁昨開酸說「遠來是客」，柯志恩直說，「我覺得他有點想區隔啦，怎麼會遠來是客呢？屏東高雄在隔壁而已！」陳其邁是台南出生的，陳菊市長是宜蘭來的，很多人都不是高雄人，但只要愛高雄，願意在高雄經營，大家都希望把高雄建設得更好，希望大家就政見好好討論，陳其邁應該樂觀其成，柯志恩也絕對不怯戰，會直球對決。

針對未來在野大聯盟是否能成真？柯志恩認為，國民黨需要集中最大一個票源，如果大家覺得民進黨做得不夠好的話，就應該以國民黨為主軸，集結所有在野的票，盼吸納最多選票，因此自己也會請益相關單位，希望贏得最大共識，下架民進黨是所有在野最大的期望。

日前柯志恩上媒體專訪時提到，不會延續韓市府時期的「愛情摩天輪」政策，遭疑切割前高雄市長韓國瑜，甚至傳出前高雄市副市長李四川頗有微詞。前高雄市副市長葉匡時今替柯志恩緩頰說，李四川是對此事感到遺憾、心酸，不是說對柯委員有任何什麼的意見。

柯志恩也強調，到目前為止，未來的政見不會有愛情摩天輪，因為在高雄建設還有交通、教育，文化等需要著墨。媒體追問，是否擔心罷韓市民不相挺？她認為，韓團隊2年內做很多基礎建設，像是Ubike，「我沒有道理說請他們過來會如何？沒有什麼理由不給他們更大的一個讚聲」。

柯志恩透露，下周就會遷戶籍到高雄，但置產還要再想想，畢竟置產需要錢，尤其高雄進來房產漲得很多。至於選戰不到5個月時間，她認為，背後的這些議員，都是最大支持力量，而且目前還是議會大多數。

此外，近來側翼攻擊她在美國有置產一事，她直斥，這種手法很粗糙，民進黨的側翼必須要好好檢討；她有跟監察院如實申報，不像有些人並沒有，甚至在海外藏了很多錢，她強調自己絕對是坦蕩蕩，家人在美國置產完全合法。