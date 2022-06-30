去年曾發生台北馬拉松選手遭集體詐騙，台北市除成立「詐騙防制工作會報」外，7月起將與台北市警察局及台北富邦銀行共同啟動「智能防詐生態圈」，以AI機制提醒異常帳戶，並且即時通報車手提領位置，台北市副市長蔡炳坤表示，結合大數據以及人工智能等科技，在關鍵時刻多點攔阻查緝，保障市民安全。

蔡炳坤今出席「智能防詐生態圈」啟動儀式時表示，去年台北市詐欺案件總計發生4247件，民眾財產損失高達7.1億元。此次推動「智能防詐生態圈」，主要分兩階段施行，第一階段是民眾端著手，透過歷史詐騙交易建立AI模型，在民眾的可疑匯款動作時跳出警告標語，使民眾及早警覺；第二階段是攔阻車手提款，透過AI智能模型，結合台北市政府警察局E化指管系統，即時通知有異常交易狀況的ATM地點，讓巡邏警力即刻前往巡查攔阻。

另外蔡也提及，「智能防詐生態圈」是金融面的詐騙預防，仍是偏後端的詐騙行為，真正的前端是電信面詐騙，包含詐騙電話、簡訊等，由於電信面涉及多方單位，中央已預計成立數位發展部，來整合資訊、資安、電信、網路和傳播等領域，未來若正式成立，台北市政府也會第一時間與中央合作，一同徹底預防詐騙。