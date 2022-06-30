考量目前國內疫情趨緩，但全球疫情依然嚴峻，為保持警戒及加強社區監測，指揮中心宣布，公費快篩的領用將延至今年12月31日，且為提高偏鄉及離島地區民眾取用公費家用快篩試劑的可近性，並維持社區監測量能，擴增約37家偏鄉及離島地區診所或衛生所加入，截至目前全國共有737家定點診所參與，指揮中心呼籲有出現呼吸道症狀的民眾善加利用。

指揮中心統計，自去(2021)年8月30日起推動社區定點診所配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑計畫，迄今21個縣市已發放約25萬劑公費COVID-19家用快篩試劑，於有效監測下至少發現981人快篩陽性及36,181人PCR陽性。

指揮中心提醒，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所，由醫師評估發放試劑。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」網頁線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，如居家快篩檢驗為陽性時，請由醫師經視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所現場評估確認。外出時務必配戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。

指揮中心說明，有關公費家用快篩試劑發放診所已公告於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」/臺灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖，以利民眾查詢。