疫情影響公益團體募款及弱勢家庭生計，新光金(2888)子公司新光人壽邀保戶護己助人，縮短「他們與餓的距離」，從7/1(五)至9/30止，透過合作銀行投保，新壽每張保單將捐贈100元予「安得烈食物銀行」，幫助弱勢家庭兒童獲得溫飽。同時，疫情之下民眾居家時間倍增，水電類固定支出也隨之增加，新光人壽看準民眾需求，搭配推出「IN Fashion家電大集合」保戶回饋活動，符合資格的保戶有機會獲得時下最新潮的節能家電。

受疫情影響，公益團體募款更顯艱辛，新壽以「他們與餓的距離」企畫善盡企業社會責任，邀請保戶一起做公益、送愛心。保戶於活動期間透過合作銀行投保，新壽每張保單將捐贈新臺幣100元，協助「安得烈食物銀行」的每月食物箱服務，幫助15歲以下弱勢家庭兒童溫飽，所需捐贈費用將自新光人壽營運費用中提撥，預估可嘉惠上千的弱勢家庭。

根據統計，老舊家電耗電量可達新家電的2.5倍以上，使用「超齡」家電也有安全疑慮，可能產生危險，汰換家電不僅可節省水電支出、守護居家安全，功能更可以讓生活增添新色。新壽「IN Fashion家電大集合」活動將送出各種新式節能家電寵愛保戶，包括提升追劇與玩遊戲樂趣的大尺寸4K聯網電視，輔助防疫的蒸氣電子衣櫥、空氣清淨機，以及讓家事變得更輕鬆的洗碗機與吸塵器，當追劇與玩遊戲後，眼睛疲勞必備的眼部紓壓按摩器均在其中，貼心規畫好禮以提升保戶的居家生活品質。

新壽近年積極推動企業永續經營，落實ESG，將環境、社會、治理策略納入主要營運活動中。新壽慈善基金會已連續四年，與安得烈食物銀行合作發起「年菜食物箱募集專案」，得到全台業務單位熱烈響應，總計已幫助約3000位弱勢家庭兒童免於飢餓，度過溫暖新年。