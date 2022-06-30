苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗5到6月確診趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今30日新增新冠肺炎本土確診942例，其中男性441人、女性501人，年齡分布1歲以下至95歲，仍以竹南鎮、頭分市與苗栗市確診人數最多。從今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬1764人，人口占比確診率達13.4％。叮嚀鄉親因應疫情仍要落實防疫作為，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，共同守護健康家園。

衛生局長張蕊仙表示，縣府將配合中央疫苗政策7月1日起，提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，施打第二次追加劑(第4劑)新冠疫苗。前述對象如經評估自身風險且有意願接種者，在與第一次追加劑(第3劑)間隔5個月以上(150天以上)後，可至各合約院所預約後施打，以維護自身及社區安全。

另外，有關Novavax新冠疫苗50.4萬劑到台，後續將提供18歲以上民眾接種，不分劑次每劑接種0.5ml，衛生局將依據中央施打政策及所配發疫苗量，規畫安排鄉親施打。Novavax新冠疫苗將是台灣繼高端、AZ、BNT和莫德納之後的第5種新冠疫苗選項。

依據傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎醫師表示，Novavax與高端疫苗同屬於次單位蛋白，據三期研究指出，保護效力可達89％，相較mRNA疫苗95％保護力左右，兩者效果差不多，但發燒比例大幅下降，不超過1％者有副作用產生。

依據中央建議，民眾無論是否曾確診過，仍應完成新冠疫苗基礎劑及追加劑的接種，如確診者可自發病日，或確診日起3個月且無急性症狀後接種疫苗，但符合以下情況，包括因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加；免疫力／免疫功能低下導致感染風險增加；因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需。以上3種情況，且經醫師評估適宜接種時，即不需隔3個月即可完成尚未完成的疫苗劑次。

縣長徐耀昌提醒鄉親，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速接種，維護自身及家人健康。由於境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，時序跨入7月仍維持現行戴口罩等防疫措施，敬請大家一起配合防疫政策，共同守護社區安全。