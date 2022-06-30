高市議員邱于軒在大寮服務處掛上斗大的桃紅色底看板，文宣寫著「高雄我們來拚」，她與柯志恩兩人肩並肩意象，令人印象深刻。（柯宗緯翻攝）

【專訪】柯志恩被指切割韓國瑜網炸鍋 藍營猛將揭陰謀：這就是對的人選

國民黨中常會昨確定徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，引發關注。在地議員邱于軒今(30日)接受《中時新聞網》專訪時談到，不能說只報喜不報憂，普遍大家覺得說柯委員形象清新、問政犀利，是不錯人選，但也有聽到一些聲音說「為什麼不去培養在地人選？」

被問及「正式徵召柯志恩之後，藍營基層的反應如何?」邱于軒表示，我不能說只報喜不報憂，普遍大家覺得說柯委員形象清新、問政犀利，是不錯人選，但也有聽到一些聲音說「為什麼不去培養在地，都是用空降?」她從三個層面分析這場選戰，選舉要天時地利人和，天時部分，柯委員有佔到優勢，因為缺電、供電不穩種種中央施政無能，造就民怨四起；人和方面，其實議員都非常歡迎柯，整合是有好的開始，至於地利就要靠柯自己勤走基層。

邱于軒進一步說，普遍藍軍對柯志恩有好印象，但不可能否認對她還是有陌生，畢竟沒有長期接觸過，後續要靠柯努力，「我們議員現在都在討論幫她舉辦座談會，帶她拜訪地方領袖，讓高雄對她的熟悉感加深，補足對高雄的距離感」。