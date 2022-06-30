夏天是台灣海上賽鴿旺季，但賽鴿行為不僅涉及賭博不合法，動保團體今天揭露台灣海上賽鴿活動致死率世界第一，前年比賽有6.5萬隻鴿子參賽，最終僅3隻鴿子飛抵終點，呼籲政府對殘忍的賽鴿活動罰則，同時行政院應釐清主則機關，防止賭博和虐待鴿子的行為一再上演。

台灣動物保護行監督聯盟祕書長何宗勳表示，台灣海上賽鴿極其殘忍在全世界是出名，以去年冬季南海賽事為例，賽鴿要參加兩次資格賽跟五次正關賽。4萬5696羽賽鴿，到最後只剩722羽賽鴿順利地飛完全程，歸返率只有1.58％，其他全都落海或其他因素死亡。

最離譜的是前年一次冬季賽，共有6萬5472羽賽鴿參賽，比賽當天天氣惡劣，陰天有雨，東北風6至7級，陣風達9級，大浪，能見度10公里，最終歸巢僅3羽賽鴿，幾乎全軍覆沒。

何宗勳說，每場賽鴿總彩金可能都高達上億元，而冠軍賽鴿主收益都超過千萬元，一隻冠軍賽鴿身價更可能由數十萬元到百萬元不等，這讓檯面下博弈所引發各種刑事民事件事層出不窮，必須正視並早日扼止這種殘忍不文明的活動。

台灣鳥類救援協會祕書長吳峮毅表示，鴿子平均壽命15年，海上賽鴿都是用不到一歲的幼鴿，一生只能比賽一次，99％都死在比賽途中，倖存1％回來也沒利用價值就被丟棄，過程殘忍讓人痛心疾首。

動保團體強調，海上賽鴿明顯觸法動保法動保法第10條，對動物不得以直接、間接賭博、娛樂、營業、宣傳或其他不當目的，進行動物之間或人與動物間之搏鬥等行為，可處五萬元至二十五萬元罰鍰，呼籲修法加入刑責外，並提高罰則。