以色列F-35戰機要升級

俄羅斯媒體報導和影片顯示，以色列F-35隱形戰機因受電子干擾，而沒有擊中目標。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）29日報導，這些尚未經證實的消息說，在強大的電子壓制下，以色列F-35武器系統受到干擾，證明這款5代機在電子反制中很脆弱。

國防分析家薩塔姆（Parth Satam）說，錄影顯示，據說由F-35發射的是空對地飛彈。而唯一可能的地點，就是在敘利亞。以色列空軍會在敘利亞空襲伊朗目標，但俄羅斯只有在敘利亞的利益遭危及時，才會以電子干擾報復。

自從俄羅斯在敘利亞西部的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base）安裝反無人機和電子戰系統後，東地中海就有全球定位系統（GPS）訊號中斷的跡象。而就這方面來說，AviaPro通訊社的報導或許是有根據的。

事實上，俄羅斯的電子干擾器能干擾來自全球導航衛星系統（GLONASS）、美國GPS、歐洲伽利略（Galileo）衛星系統，還有中國北斗衛星導航系統的信號。也因此，戰機，無人機或飛彈會看到它們的GPS接收器出問題。

早在2021年3月時，歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）的「哨兵」1號（Sentinel-1）衛星就傳出在黑海上空受干擾的消息，而部分公開來源情報（OSINT）和電信專家推斷，那是雷達干擾。

據說以色列空軍已延長F-35的航程，這樣它們不需要空中加油，就能飛到伊朗，而這可以讓他們空襲伊朗和境內核設施。這意味著以色列F-35戰機不再需要靠那7架波音（Boeing）707空中加油機加油，不僅增加了彈性，也更具部署力。