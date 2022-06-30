揪團遊七GO也將於7月1日上午9點開放網路報名，額滿為止。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

最受各界矚目的七股七寶宴今年將再度舉辦，在8月27日擴大辦理，席開100桌，7月26日上午9點起開放網路預約。(劉秀芬攝)

備受民眾期待的台南七股海鮮節活動，即將在7月9日揭開序幕，市長黃偉哲表示，七股海鮮節已經是台南的觀光活動領導品牌之一，不僅帶動地方觀光，也帶動地方的服務業，歡迎大家來七股觀光、吃海鮮，做好防疫工作，開心遊七股，度過一個快樂的暑假。

台南市觀光旅遊局表示，今年的七股海鮮節活動時間為7月9日至8月27日，活動內容包括大受親子客喜愛的觀光赤嘴園挖文蛤體驗、揪團遊七GO主題遊程及農特產展售，還有往年一推出即秒殺的七股七寶宴，則將在8月27日登場。

觀旅局指出，今年活動各場次皆有總量管制，挖文蛤體驗有7／9、7／10、7／23、7／24共4個場次，每場上限參加人數為3500人，參加民眾須全程戴口罩；揪團遊七GO則為一日遊活動，共有5條主題路線、10個梯次可報名，每個梯次上限人數為40人，兩項活動皆於7月1日上午9點開放網路報名，額滿為止。

最受各界矚目的七股七寶宴，去年因疫情停辦，睽違一年後重出江湖，今年將再度舉辦，在8月27日擴大辦理，席開100桌，每桌售價5000元，7月26日上午9點起開放網路預約，想要大啖生猛海鮮的饕客不要錯過。

此外，4場挖文蛤體驗活動當日，在台江六孔管理站前廣場，有30攤以上的農漁特產展售，歡迎參加活動的旅客，多多購買優質的在地名產。

七股公所區長顏文穗表示，往年挖文蛤體驗活動當日上萬民眾湧入六孔碼頭周遭，造成交通不便，今年特別提供交通接駁車，於雲嘉南濱海風景區七股遊客中心與水產試驗所對開，每15分鐘1班，路程只要15分鐘，避免民眾塞車之苦。