國立中山大學企業管理學系學生團隊打造「高雄社宅GO」平台，快速分析助弱勢租屋族群需求、媒合適當物件，操作簡易便捷。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府都市發展局「2022資料創新應用競賽」，國立中山大學企業管理學系學生團隊打造「高雄社宅GO」平台，快速分析助弱勢租屋族群需求、媒合適當物件，操作簡易便捷，一舉奪得「智宅社區新生活應用組」金獎，獲15萬元獎金。

南台灣首座新建型社會住宅「凱旋青樹」年底即將啟用，預計青年及弱勢租屋族群均能受惠。高市府舉辦「2022資料創新應用競賽」，以智宅社區新生活應用為題，盼招募青年一起動腦讓社會住宅智慧化。

本次競賽共45組報名，11組進入決選，產官學界7名評審選出3組優勝團隊，中山大學摘金，成功大學「設宅配方—社會住宅使用機能智慧決策系統」奪銀，屏東科技大學「智能生活指南」拿下銅獎。

中山大學團隊「中山猴慧選」成員為中山大學企管系三年級學生夏震華、鄭鈺丞、鄭惟謙及林立仁，眾人以「高雄社宅GO」為名，鎖定有租屋需求的民眾，以自身主觀需求如就業地點、小孩學區、交通條件等，結合客觀資訊如租金行情、社福資源等評估，開發出一套系統，透過手機簡易的操作，針對每個人的需要，評定各因子的參數，求出各個社宅的評分供使用者參考。民眾可透過該系統，快速得出每一個社會住宅對於自己的適配度。

團隊表示，企管系的專題課程可透過實習、模擬創業、寫小論文或者參加競賽等方式爭取專題成績，他們對寫程式、資料分析處理有興趣，經過比賽試煉，4人未來面對類似的商業數據分析、資料處理會更加得心應手。指導教授卓雍然認為，企管系學生可以贏得全國性的大型資料分析競賽，難能可貴。