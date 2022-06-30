農田水利會、農會等團體向來被視為選舉重要輔選組織，過去通常為地方派系把持，儘管目前農田水利會改制成水利署，但其暗藏力量仍相當重要，水利署彰化管理處處長劉淑華將屆齡退休，外傳議員黃盛祿將有機會接任，而黃盛祿的舅舅就是田園作家兼總統府資政吳晟，若有舅舅加持，可望最有希望出線。

農田水利會2020年10月改制，變成現在的農田水利署彰化管理處，由時任總幹事劉淑華接任第一任處長，其作風平穩，待人處事祥和，獲得好評，包括納管老舊灌排、翻新排水等，去年大旱在調節水源方面，也深受農民信賴。

水利署彰化管理處在彰化共有382名水利小組長，觸角擴及全彰化，過去選舉期間與農會同樣扮演相當重要角色，加上年底五合一大選將近，誰來接管都備受地方矚目，不過也並非誰能接管，新任處長必須具備公務人員任用資格。

今年63歲的黃盛祿是現任彰化縣議員，原有意爭取連任，不料黨內初選失利未獲提名，過去他曾當過警察、溪州鄉長、議員等，符合資格，加上爭取連任失利另尋他路，有長期關注台灣農業的舅舅吳晟撐腰，因此可望出線擔任新任處長。

不過黃盛祿相當低調，僅表示黨內初選事情已過，他會另尋他路，外傳他要接任水利會長、處長等聲音在地方已經盛傳好多年，每次只要人事異動大家都會想到他，目前處長退休他沒有被徵詢是否有意願出任，但若有被徵詢，會審慎考慮。