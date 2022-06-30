中央300億元擴大租金補貼專案，即將於7月1日開放申請，台灣房屋以今年申請租金補貼的家庭人均月所得上限為依據，統計六都套房租金佔月收的比例，發現台北市的單身租屋族最辛苦，平均租一間套房，需給付近2萬元月租，租金支出佔月薪的35%，生活壓力為六都最大；桃園市平均套房月租金約8220元。

與台北市相比，每月可省下1萬元以上的租屋開銷，租金支出僅約月薪的17.9%，負擔為六都最輕鬆，可說是台灣都會區的租屋美樂地。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去不少民眾選擇「單身住台北，成家就脫北」，但如今連單身族在台北租屋，都要花掉三分之一以上的月薪，且絕大多數申請補貼的租客，月收標準都低於所得上限，所以實際的租屋負擔恐怕更沉重，在壓力山大的情況下，首都青年不排除加速脫北步調，轉往生活壓力較低的城市居住。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，若將月收入與租金相減，觀察各都可支配的剩餘所得，單身租屋族在台北市每月剩下3.6萬元能花用，但到了桃園市，則有將近3.8萬元可過生活，手頭比住台北更寬裕。

近年桃園發展日盛，公共建設與就業機會都緊追雙北，因此「脫北入桃」的風氣愈來愈鮮明，加上桃園的租金及房價都相對親民，上班族若轉戰桃園求職租屋，仍有機會儲存餘裕、累積頭期款，以備將來「轉租為買」，成功晉升有殼族。

張旭嵐也提醒，7月1號的開放申請的擴大租金補貼，不僅將補助戶數從12萬戶增加到50萬戶，針對35歲以下的成年單身族，補助金額上限還提高到1.2倍，以在台北市區租屋的單身青年為例，原先若沒有弱勢身分，補貼金額每月最高3000元，今年擴大租金補貼後，補貼金額每月最高為3600元，對小資租屋族而言，也算不無小補。

此外，台灣房屋也貫徹ESG+的企業精神，響應內政部號召，各店皆提供相關諮詢服務，協助租屋族爭取補貼。