國民黨轟陳時中是落跑指揮官 綠營反嗆：害怕他參選

國民黨抨擊，若衛福部長陳時中參選台北市長就是「落跑指揮官！」對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（30日）回應，「要陳時中下台的是國民黨，要陳時中不要落跑的也是國民黨！」可見陳時中是可敬的對手和強棒，他們是害怕陳時中參選。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，關於國民黨抨擊陳時中參選台北市長就是「落跑指揮官！」鄭運鵬表示，陳時中還沒決定要不要參選，昨天只看到他放閃，說要跟太太相愛到老，相信全國人民都會祝福他的決定和安排。

他說，國民黨最喜歡對陳時中的工作指指點點，可見他們在選舉上，認為陳時中是可敬的對手和強棒，他們是害怕陳時中參選；民進黨團都尊重黨中央的安排，也尊重陳時中個人的意願。

民進黨立委劉世芳也表示，陳時中的一舉一動不管是在野黨、執政黨都非常注意，過去在防疫工作上的表現不僅是可圈可點，而且非常棒，整個亞洲上可說是一等一的防疫指揮大將。

「如果他可以代表民進黨出征台北市，我認為也是台北市民之福！」劉世芳說，也盼這一戰是三個不同政黨候選人的高品質選戰。