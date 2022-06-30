Omicron亞變異株BA.4、BA.5入侵各國，有專家擔心國內已有潛藏的本土個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，不敢說一定沒有，畢竟BA.4、BA.5也是一種Omicron，也有可能透過境外移入個案傳入社區，多數專家認為可能進入社區，但現階段不至於產生大規模流行，如果要產生流行，也有可能要等到8、9月。

羅一鈞表示，指揮中心每周一都會例行報告上周的本土、境外移入個案的定序結果，我們本周報告過，本周有新增BA.4、BA.5的個案，但是沒有本土個案檢出，下周還會照慣例報告。

本周沒有境外移入個案大爆發的情形，數字成長與前一周類似。對於境內是否已經有潛在的BA.4、BA.5的個案，羅一鈞表示，不敢說一定沒有，畢竟也是一種Omicron，也有可能透過境外移入個案，在3+4例行篩檢外，有無症狀、輕症個案進入社區，但是我們社區還有防火牆，包括自然感染個案還蠻多，還有一部分的自然免疫保護力，另外疫苗的保護力也在加強中，

對於抵抗BA.4、BA.5的入侵，羅一鈞表示，多數專家認為可能進入，但是不至於在現階段產生大規流行，如果要產生流行，也有可能要等到8、9月以後。本土個案每周都有定序，目前特別容易定序到的是兒童重症、重複感染的個案，只是從這些定序來看，都是感染BA.2，沒有BA.4、BA.5。如果檢出，指揮中心不見得會等到禮拜一才公布，而是平時的記者會就會說，預計禮拜一會進行回顧式的統計。