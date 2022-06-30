英國電動車電池新創公司Britishvolt周四表示，已經與南韓的浦項化學(Posco Chemical)簽署協議，以確保正極和負極的電池材料供應安全。

Britishvolt執行長Orral Nadjari說，雙方已經簽署諒解備忘錄，將在長期協議上共同努力，雙方加大在電池原材料供應的合作，讓公司得以確保未來的供應安全。

浦項擁有整個電池產業所需的礦業和加工設施，將確保穩定的供應鏈。

目前各大汽車製造廠一直在爭取電池供應，而找到足夠的電池原材料更是一大難題。未能獲得充足的鋰、鎳、錳或鈷供應，可能減緩車廠的電動車轉型速度，推高電動車價格，威脅車廠的獲利率。

歐盟在本周也與挪威簽署合作協議，希望藉由挪威豐富天然資源，加強雙方在電池原料上的合作。

Britishvolt目前正與阿斯頓馬丁(Aston Martin)和蓮花跑車(Lotus)合作，開發高效能的電池。