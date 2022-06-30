久裕興(4559)今天向台灣證券交易所遞件申請掛牌上市，久裕興表示，期未來順利上市進入資本市場後，能有助於吸引更多優秀人才加入自行車產業，增加公司的開發技術能量，亦提供公司進一步提升產能規模與智慧製造更多元的資金管道。

久裕興設立於民國60年，實收資本額6億元，董事長為陳世偉，主要的產品為自行車花鼓、輪組、碳纖維產品等，其全球花鼓市占率為10％左右，近3年來積極拓展智慧製造生產線以及碳纖維高端產品。2021年營收15.73億元，稅前純益0.9億元，每股盈餘1.55元。