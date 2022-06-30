公館鄉出磺坑5棟歷史建築完成修復。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉出磺坑5棟歷史建築完成修復。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉出磺坑油礦文化景觀5棟歷史建築修復工程，今天30日上午竣工落成，縣長徐耀昌感謝文化部補助修復經費，讓出磺坑再造計畫交出亮麗成績，期盼帶動觀光發展，促進地方繁榮。

出磺坑礦場是目前世界上現存最古老且還在生產的油礦區，雖逐漸沒落，卻藴藏百年來珍貴的文化資產，極具發展觀光潛力。

縣府文化觀光局為活化利用油礦區文化景觀，在2020年積極爭取文化部核定補助1億5850萬元，辦理「苗栗出礦坑礦業歷史現場活化發展計畫」，並與中油合作，打破過去單點、單棟、個案式的文化資產保存方式，而以「重大公共建設投資計畫」做為執行目標。

這項計畫針對出磺坑北寮5棟歷史建築進行修復工程，包括「北寮舊辦公室」、「舊重機具維修庫」及「四號宿舍」、「六號宿舍」、「八號宿舍」等5棟歷史建築，經2年修復終於在今天竣工，為出磺坑再造計畫劃下完美句點，交出亮眼成績。

今天的落成典禮，由縣長徐耀昌、立委徐志榮、沈發惠、賴香伶的秘書、文化部文化資產局長陳濟民、中油探採事業部副執行長陳澄泉、行政院顧問徐定禎、縣議員孫素娥、徐筱菁、廖英利、楊明燁、公館鄉長曾美露、代表會主席劉冠霆、副主席湛炎慶、代表、村長等人剪綵，為完成修復的歷史建築揭開面紗。

縣長徐耀昌感謝中央對苗縣文化資產保存的重視與補助外，並感謝3位傳統匠師木作匠師黎世東、瓦作匠師劉富榮、泥作匠師林石為出磺坑礦場留下珍貴的文化資產，並期盼與後龍溪對岸開發的客家文學花園能夠成為公館鄉新地標，打造成為優質的旅遊景點，帶動觀光發展，促進地方繁榮。

文化部文化資產局長陳濟民指出，文化部將會繼續協助苗栗縣重現出磺坑文化景觀，再造歷史現場，讓民眾深入了解出礦坑油礦區的歷史文化。

今天竣工典禮後，文觀局亦規畫「5棟歷史建築走讀」、「出磺坑地景探索」、「身『林』其境-植物生態知多少」3條走讀路線與教育活動，帶領鄉親深入探索出磺坑礦場的獨特風貌。

縣府文觀局指出，除了歷史建築等硬體修復活化，110年文化部再造歷史現場2.0計畫該局更積極提出「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」，以「建構出磺坑記憶庫」、「有形文化資產的空間治理」、「無形文化資產的傳承」、「歷史現場再現與產業加值計畫」等四大核心理念，持續修復出磺坑文化景觀、舉辦礦業歷史步道巡禮、石油知識小學堂等知性活動，以達到重現出磺坑文化景觀，再造歷史現場的目標。