疫情持續延燒，新北市清潔人力動員增加5.4倍，新北市長侯友宜今前往土城區清潔隊慰勞清潔人員，除了致贈大西瓜、運動飲料外，也頒發感謝狀給予民間廢棄物清除業者。（蔡雯如攝）

疫情持續延燒，新北市清潔人力動員增加5.4倍，新北市長侯友宜今前往土城區清潔隊慰勞清潔人員，除了致贈大西瓜、運動飲料外，也頒發感謝狀給予民間廢棄物清除業者。（蔡雯如攝）

疫情持續延燒，今年4月起全國病例每日平均破萬，新北市清潔人力動員增加5.4倍、防疫垃圾收運量增加4.5倍，工作量暴增。新北市長侯友宜今前往土城區清潔隊慰勞清潔人員，除了致贈大西瓜、運動飲料外，也頒發感謝狀給予民間廢棄物清除業者，盼攜手打贏防疫抗戰。

環保局指出，因應疫情爆發，新北市微調不同工作班別清潔隊員參加病媒防治消毒訓練，並與民間消毒廠商成立消毒大隊，動員362人執行各場域的消毒工作，並增加果菜市場、社篩站、醫院等高危點，將消毒頻率從每周1次提高為2至7次，因此動員人力大幅增加。

環保局統計，疫情前每月約出動502人消毒，但三級警戒爆發後增加至2036人次，居家照護期間每月最高出動2718人次，暴增約5.4倍。另外，隨著口罩、消毒紙巾、外帶餐飲盒等廢棄物大增，清潔人員收運負擔也加重，今年1至5月垃圾量較2019年增加15％，每月平均垃圾量也提升至5.9萬公噸重，平均每天收運約5.1公噸，為疫情爆發前的4.5倍。

土城清潔隊掃路班隊員林素靖表示，疫情爆發後，消毒人員相當欠缺，為了為大眾盡一份心力，特別加入防疫消毒工作，每天負重20、30公斤的機器消毒，很常腰痠背痛，也覺得快撐不下去，但偶爾會遇到熱心民眾加油打氣、贈送飲料就可以繼續撐下去。

負責收運居家防疫垃圾的久泰公司老闆吳基正表示，收運人員最初沒有打疫苗，大家心裡都很緊張，未料還有民眾趁機大掃除，丟掉一堆舊衣、長蛆的廚餘，蛆還掉在人員身上，顯見其中辛勞，不過，一路上遇到留感謝字條、包紅包的民眾，雖然清潔人員都婉拒，但還是點滴在心頭，繼續堅持努力。

「最辛苦的永遠是第一線夥伴，因此他不允許基層的辛苦被抹滅、打擊！」侯友宜說，疫情爆發以來，新北市全心投入防疫工作，4月間率先啟動居家照護，清潔人員配合到府收運防疫垃圾，平均每天需要收運183戶，最高一天曾執行820戶，必須透過調配工作、加班的方式完成，相當辛苦，特別是在夏日期間，天氣炎熱，每天仍有大量工作需要完成，因此贈送解渴大西瓜，給予清潔人員，希望大家繼續加油，度過疫情。