中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員「菲菲」李恩菲，外型甜美加上擁有火辣的傲人身材，是許多人心目中的頭號女神，常在社群網站曬出一系列養眼照的她，日前曝光一系列不同以往的「OL穿搭」照，尤其對著鏡頭擺出各種撫媚的撩人姿勢，讓大批粉絲充滿無限遐想。

菲菲日前罕見以「OL裝扮」到球場上應援，只見她留著一頭長捲髮，穿著白襯衫搭配貼身窄裙，露出一雙修長的纖細美腿，側身對著鏡頭甜笑的她，S型火辣曲線更凸顯出蜜桃翹臀，此外，有眼尖網友發現襯衫領口沒扣好，更增添無限遐想空間。

帶領球迷大跳應援曲的她，雖然服裝多少限制動作伸展，但仍不減在球場上的熱情，影片中只見她隨著音樂扭腰擺臀，火辣的身材隨著節奏「劇烈震動」，讓粉絲全部看得目不轉睛，但似乎是前一天與兄弟的比賽打了近5個小時才分出勝負，讓她無奈寫下：「老闆今天可以不要加班嗎？」

對此，網友紛紛留言：「那我們一起下班吧」、「OL裝搭膚色才好看，一堆人穿黑絲包的黑黑的真浪費美腿」、「菲菲穿OL超美最適合」、「可以不要下班嗎，這樣看不到美女」、「我喜歡妳這種打扮，真是可愛呀」、「什麼加班？？是直接加薪了啦」、「帶妳回家，晚上陪我一晚，幫妳加薪」、「我想跟你一起上班」、「這個笑容跟電眼很可以」。