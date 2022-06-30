福邦證(6026)今（30）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息1.28元、配股2元，合計派利3.28元，以今日收盤價15.85元計算，現金殖利率達8.08％。由於原任董事長林火燈請辭，福邦證股東會後召開董事會，改選黃炳鈞接任董事長職務。

福邦證受惠台股交投熱絡，配合主辦承銷件數增加、轉投資創投及證券投顧均有斬獲，2021年合併收益23.1億元、年增達2.38倍，歸屬母公司稅後淨利14.11億元、年增達近4.49倍，每股盈餘（EPS）5元，全數改寫歷史新高。

福邦證總經理林瑛明表示，福邦證去年連10年獲利，且連4年取得惠譽信用評等長期A-、短期F1，公司治理評鑑第二級、風險管理評鑑第三級。在追求業績成長之餘，福邦證也重視公司治理、永續環保、企業社會責任等，已委由勤業眾信輔導導入ESG系統。

林瑛明指出，福邦證去年IPO送件數以5件排名市場第二，SPO送件數以15件排名第七，承銷金額66.49億元亦排名第七。同時，承銷業務獲頒證交所流通證券獎第二、籌資金額第三，IPO市值第三，以及櫃買中心推薦輔導上櫃績效第二。

展望2022年，林瑛明表示，受疫情、俄烏戰爭、美國聯準會升息、庫存去化等多重因素影響，整體市場前景仍不明朗。近期全球股市動盪造成部分公司觀望上市櫃進程，今年IPO送件目標原訂6件，目前看來可能會有所延宕，惟估計至少仍可望達逾4件。部位管理則為全年獲利表現的關鍵，預期決勝點應會落於第四季表現。

福邦證股東會後召開董事會，改選曾任櫃買中心副總經理、期交易總經理的黃炳鈞接任董事長職務，自7月1日起生效。此外，子公司福邦創投管顧募集10億元私募股權基金（PE Fund），已於上半年募集完成，募集資金將用以投資六大核心戰略產業。