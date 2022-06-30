西門橋是連接宜蘭市與員山鄉重要道路，改建方案公布後，因機車族從宜蘭市端上下橋只能走引道，被抨擊是歧視機車族。（李忠一攝）

連接宜蘭市、員山鄉的西門橋是地方重要道路，因橋面寬度不足改建，立委陳歐珀將改建方案公布在臉書時，因靠近宜蘭市端不能通行機車，機車須改走引道，遭民眾批評「歧視機車族」，為此陳歐珀今天（30日）邀集相關單位說明，公路總局允諾綜合規畫時會調整。

西門橋在1988年啟用，5個方案中方案4支持度最高，改建費用約為3.6億元，現已完成可行性評估，進入綜合規畫階段。但方案4在宜蘭市端新建機車專用的慢車道，機車族從宜蘭市上下橋都須走引道，讓機車族罵翻。

員山鄉同樂村長張正昌說，不少員山鄉農民會騎機車載著蔬果經西門橋到宜蘭市擺攤販售，改建後下橋須走引道，再到環河路迴轉、到市場，但環河路砂石車多，相當危險。宜蘭市北津里長吳聰德說，新橋只是讓開車的人好通行，對機車族來說就是給麻煩。

議員參選人林正芳說，改建後變成汽車優先，機車次等，行人完全沒被考慮，此外被列為縣定古蹟的西鄉廳憲德政碑，也會夾在主橋與引道間，對古蹟的保護很不妥當。

陳歐珀說，他在網路上被罵，都會請對方看資料，他願意面對，但批評並無助於事情的解決，在協調上不是開個說明會就結束，還有行政程序要改變，有時一拖往往讓工程延宕4、5年；公路總局與民眾溝通是必要的，但民眾也要尊重專業規畫。

公路總局副總工程司李忠璋說，汽機車、自行車、行人的權益都會兼顧到，西鄉廳憲德政碑會跟工程之間做妥適的設計。公路總局四區工程處長林文雄表示，綜合規畫時會考量鄉親的意見。