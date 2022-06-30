首批Novavax疫苗50.4萬劑今天上午抵台，將用於18歲以上成人，ACIP召集人李秉穎今天呼籲，食藥署應盡速審查Novavax疫苗青少年劑型，將次單位蛋白質疫苗留給容易引發心肌炎的敏感族群， 指揮中心對此回應，目前已通知Novavax提供相關資料，進行後續相關審查。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全世界已核准Novavax疫苗用於青少年的地區包含歐盟與印度，歐盟於6月13日核准用於13至18歲青少年， 加拿大則有在提資料預備做審查，我國也已通知Novavax提供資料給食藥署，進行相關資料審查。

羅一鈞說，由於青少年屬於一個全新的適應症，而非先前舊的適應症延長，必須重啟一個案子進行EUA審查，因此時程上可能會等比較久。

首批Novavax疫苗50.4萬劑於今上午抵台，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（桃機公司物業開發處提供）

至於已到貨的Novavax疫苗該如何分配？羅一鈞表示，目前還在清點接種不同劑次的人數，以及各地方政府的需求，將依此進行整體考量，不過疫苗剛到貨，還需要一周的時間進行封緘檢驗，會利用這段時間進行分配作業。