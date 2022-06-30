佳里國中校長李月華(右二)與學生體驗為嬰兒包尿布。(劉秀芬攝)

佳里國中學生體驗牙科印模過程。(劉秀芬攝)

佳里國中職探體驗中心結合在地養殖及漁業特色，有靜態展示教室。(劉秀芬攝)

台南市七股區後港國中因學生逐年減少，110學年度起停辦，學生轉至佳里國中就讀，台南市教育局表示，後港國中停辦不廢校，後港國中改為佳里國中後港校區，轉為職探體驗中心等學習場域，30日舉辦啟用儀式，以醫護及水產職群為職探主題，每年可提供2000人次的試探計畫。

為提供學生多元學習，落實適性揚才，台南市自籌450萬經費，於佳里國中後港校區設立台南第4座區域職業試探與體驗示範中心，30日揭牌啟用，由市長黃偉哲、教育局副局長王崑源、佳里國中校長李月華共同主持，佳里國中學生也來體驗職探教室的課程，男同學為假嬰兒包尿布，有點手忙腳亂。

黃偉哲表示，推動技藝教育是市政府的重要政策，與在地技職校院、產業合作舉辦多元試探活動，適性輔導學生定向發展，期許台南子弟樂在學習，擁有一技之長，成為產業界所需的優秀人才。

王崑源表示，台南市獲教育部經費補助，目前已完成3座職探中心，包括後甲國中的電機電子及餐旅職群、六甲國中食品及設計職群及安順國中農業及藝術的職群，第4座佳里國中醫護及水產職群，則由市府自籌經費，並結合學校在地特色規畫。

李月華表示，各項體驗課程已完成規畫，將結合中華醫事科技大學、敏惠醫專、台南海事、北門農工等高職及產業合作辦理體驗課程營隊，提供國小5、6年級學生進行牙科印模、觀察細菌、體驗照顧服務、布置水族缸、製作水產標本、採蚵及烤蚵等職場情境學習。

除了在學期中提供職探體驗，佳里職探中心也先於暑假推出5個梯次及1個營隊的體驗活動，27日才於臉書公告，已經有3個梯次額滿，顯示家長對小孩職探體驗的重視與關心。