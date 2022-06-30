Selina（中）擔任《鴻門家宴 婆媳廚房》首集客座嘉賓評審。（衛視中文台提供）

Selina與《鴻門家宴婆媳廚房》第2季主持人Ella、李玉璽以及評審長鍾欣凌、索艾克開心合照。（衛視中文台提供）

Ella（陳嘉樺）與李玉璽搭檔主持衛視中文台《鴻門家宴婆媳廚房》將於明天（7月1日）晚10點播出第2季，Selina擔任首集客座嘉賓評審，賽前分享最懷念的家滋味料理，就是小時候讓她又愛又怕的番茄炒飯；印象最深刻的下廚經驗就是挑戰「苦瓜鹹蛋」，料理成果微焦又苦又鹹，讓她從此想到「金沙」就頭皮發麻。

賽前問起首次擔任美食競賽評審會不會覺得很有挑戰性？她輕鬆笑答，平常就是吃貨，也很喜歡分享、形容吃美食的感受，要表達不是太大問題，只是沒有信心是不是能讓她講出甜美的話語，雖然不想當太尖酸刻薄的評審，但還是會很誠實地表達。

像是節目中面對參賽者料理的雞胸肉，如果真的不如預期，Selina也會直接表達「真的沒有嫩」。一旁的評審長鍾欣凌和索艾克也沒在客氣，都會給出相當直接評論像是「有點可惜，雞腿排我知道你們有醃，但跟沒醃一樣」、「盤子上的東西都要可以吃，你的裝飾要有理由」等等，一針見血的評論更添競賽緊張感。

問起Selina有沒有記憶中最懷念的家滋味料理，Selina說最愛媽媽煮的菜，現在最懷念的就是小時候媽媽常做的番茄炒飯，那時候常常帶便當會帶到害怕，不過當同學都是帶隔夜菜便當去蒸，身為職業婦女的媽媽則是早起現煮，這份愛的心意，現在卻讓她格外想念，那就是媽媽的味道，永遠忘不了。

談到料理時，Selina表示還滿常下廚的，最常煮的就是湯品，例如蔬菜湯、排骨湯、雞湯等。問起印象最深刻的下廚經驗，她笑說曾挑戰難度極高的「苦瓜鹹蛋」，雖然不是特別愛鹹蛋，又是煮給別人吃，所以一次下了4、5顆鹹蛋的量，加上對鹹蛋的鹹度不太會掌握，鍋子還有點燒焦，最後完成一道又鹹又焦的苦瓜鹹蛋，她從那次以後很少再做鹹蛋料理，想到「金沙」沙沙的口感，就會頭皮發麻。

《鴻門家宴 婆媳廚房》7月1日起，每周五晚10點在衛視中文台全球首播。