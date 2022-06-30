因應台東熱氣球活動期間車潮增，台東特別引進免費電動接駁巴士。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

因應台東熱氣球活動期間車潮增，台東特別引進免費電動接駁巴士。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

因應台東熱氣球活動期間車潮增，台東特別引進免費電動接駁巴士。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

每年吸引百萬旅遊人潮的台東熱氣球嘉年華將於7月2日在鹿野鄉開幕，為了方便遊客參與，台東縣府今年特別引進2輛電動巴士，活動期間安排2班次免費接駁，1輛可搭載57位旅客。30日試車全程平穩舒適，乘客反映很好，許多民眾也表示相當期待。

「像是在公路上奔馳的捷運」乘客陳小姐說，搭乘起來感覺平穩、沒有噪音，比一般傳統巴士來得舒適、座位寬敞又能隨時充電。縣府交通及觀光發展處交通事務科長賴宣愷表示，熱氣球活動已12年在鹿野鄉高台舉行，歷年都會湧入大量車潮，配合7月1日起高台被劃設為空氣品質維護區，相信電動巴士的投入，能用最環保的交通服務大家。

為了熟悉路線環境， 2輛電動巴士30日進行試車，從台東市出發一路開往鹿野高台，相關人員隨車測評，以利後續提供最佳狀態服務民眾。工程人員表示，除了空間寬敞，座位有USB充電孔外，司機操作也很便利，取消實體後視鏡，搭配廣角鏡及觸控儀表板及全方位監視器，確保行車安全。

交觀處長余明勳指出，每日免費接駁服務於上午4點10分自台東轉運站第8月台，行經台東火車站到鹿野高台，並於上午7點30分發車原路返回市區；下午4點20分則由鹿野火車站至鹿野高台，晚間7點原路返鹿野火車站。相關接駁服務資訊請查詢（https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw/overview/shuttle％20bus）